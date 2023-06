Remco, eerder zwaargewond tijdens een ongeluk waarbij zijn broer overleed, slaagt alsnog: ‘Feest!’

Auto vliegt uit de bocht en slaat over de kop op de Brielsel­aan in Rotterdam-Zuid

Op de Brielselaan in Rotterdam-Zuid is woensdagmiddag even voor 15.00 uur een auto over de kop geslagen. De twee inzittenden kropen zelf uit de auto. Ze zijn nagekeken in een ambulance en zijn volgens een woordvoerder van de politie ongedeerd.