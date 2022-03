René kladde ‘The Great Reset’ op 71 verkeersborden: ‘Ik deed het in een roes. Het was een domme actie’

Stoppen, uitstappen en besmeuren. Zelfstandig ondernemer B. herhaalde het op de vroege ochtend van 24 juli 2021 tientallen keren. Hij zou, zo verklaarde B. na zijn aanhouding door de politie, een stuk of twintig verkeersborden hebben beklad. Maar medewerkers van Rijkswaterstaat en het waterschap zagen het in zwart gekalkte ‘The Great Reset’ na die zaterdag terug op in totaal 71 borden.

B., probeerde aan de rechter uit te leggen wat hem ertoe dreef, zonder diep in te gaan op The Great Reset-theorie, waarvan complotdenkers beweren dat die verband houdt met de coronapandemie. ,,Ik zie dat er heel veel dingen in de maatschappij verzwegen worden en dat er veel gelogen wordt. Dat greep me heel erg aan. Ik ben een eerlijk persoon en kan niet tegen onrecht. In een opwelling, een moment van verstandsverbijstering heb ik dat gedaan’’, zei B. ,,Het was een impulsieve, domme actie. Ik heb er spijt van.’’