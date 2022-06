Rien (77) en de Roparun zijn al dertig jaar onafscheidelijk: ‘Ik blijf het doen zo lang het kan’

Wat er zo mooi is aan de Roparun? Daar hoeft Lindsen niet lang over na te denken. De organisatie voelt als familie voor hem. ,,De samenwerking met de mensen van de Roparun is heel erg fijn en gezellig. Het houdt me bezig en jong.’’ Maar vooral de doelstelling van het evenement is voor hem belangrijk: geld ophalen voor instellingen en organisaties die het leven van mensen met kanker en hun familieleden zo draaglijk mogelijk maken.