Rode peer Sweet Sensation uit Hoeksche waard is te exclusief voor supermarkt

Tentoonstelling Cillaarshoek Jan (96) kent de versjes van de juf nog uit zijn hoofd

13:37 In Cillaarshoek is de klok even honderd jaar teruggedraaid. Een drukbezochte tentoonstelling over de oude, gelijknamige school, dompelt verenigingsgebouw De Rank onder in nostalgie en brengt oud-leerlingen en familieleden van een populaire juf samen.