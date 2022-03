Roderick Glastra tweede achter Angelika Merkel bij WK sledehondenrijden

Doei makelaar! Hallo swoppers! Kopen? Nee, we gaan koophuizen ruilen

Van huis ruilen tijdens je vakantie, velen doen het al jaren. Waarom zou je niet van koophuis kunnen ruilen, dacht Rotterdammer Abel Scholtens. Hij begon HuisSwop.nl, voor iedereen met verhuisplannen maar geen zin in hijgende makelaars. Je schrijft je huis gratis online in, geeft je wensen door en wie weet is er een match. In een paar weken tijd hebben honderd belangstellenden zich aangemeld.

