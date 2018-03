Rolf Dekens (39) leeft zijn droom in Hollywood

'Af­val­in­za­me­lings­plan 2.0' in de Hoeksche Waard

6:41 De gemeenteraad van Oud-Beijerland is het niet eens met het plan van de RAD Hoeksche Waard over het inzamelen van afval. Mogelijk wordt het afval per woonwijk of dorpskern verschillend opgehaald.