’s-Gravendeelse Feestweek is bij comeback zó populair dat maximale capaciteit snel bereikt is

Angela werd moe van agressie in Rotterdam, straks runt ze dorpscafé in Piershil: ‘Ik ben klaar met hectiek’

De rasechte Rotterdamse Angela van Gelder werd zó moe van de hectiek en de (verbale) agressie in de grote stad dat ze naar het platteland ‘vluchtte’. Ze jaagt er nu als horecadier haar droom na. In het dorpscafé in Piershil, dat ze over enkele maanden gaat uitbaten, gaan Feyenoord - dat dan weer wel - en Max Verstappen een grote rol spelen.

15 augustus