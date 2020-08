Schaap kopt twee ruiten in bij ‘ramkraak’ in de Hoeksche Waard

Er komen nu nauwelijks werklozen bij in de Rotterdam­se regio

21 augustus Het aantal werklozen is de afgelopen maand in de Rotterdamse regio nauwelijks gegroeid. Dat is in lijn met de landelijke trend. Ondanks - en soms ook dankzij - de coronacrisis is nog steeds vraag naar personeel in de zorg, onderwijs, ict en techniek.