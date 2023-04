Schaken is geen sport meer, balen voor de clubs én het kan ze geld kosten

SGP in Dordrecht bestaat een eeuw: ‘Bijbel geeft niet voor elke situatie leidraad’

De Dordtse afdeling van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) bestaat deze week honderd jaar en is daarmee de oudste partij van de stad. ,,Meer raadszetels is geen realistisch doel. Stabiliteit is veel belangrijker dan groei.’’