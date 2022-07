Schijninspraak bij project Gorzenpark? De gemeente kan zich er niet in vinden

,,De uitkomsten van deze onderzoeken zijn in een tweede bewonersbijeenkomst op 15 juli 2021 aan de omwonenden getoond en tijdens deze bijeenkomst is afgesproken om een van de appartementencomplexen verder van de bestaande woningen te plaatsen. Ook is een klankbordgroep opgericht om als omwonende mee te denken over bijvoorbeeld de invulling van de openbare ruimte.’’

Verkooppraatje

,,Op die informatieavonden was geen goede interactie mogelijk’’, aldus Gorzenbewoner Dick Ottervanger. ,,Alleen de microfoon van de projectontwikkelaar en de architect stonden aan. We konden vragen stellen via de chat. Het was meer een verkooppraatje vonden wij, waarbij we het gevoel hadden dat de gemeente op de hand van de projectontwikkelaar was.’’