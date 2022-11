Scholen draaien verwarming massaal een tandje lager, maar dit eiland ontspringt de dans

met video Plofkraak juwelier in Oud-Beijerland: OM denkt dat Ilkin A. (21) hulp kreeg

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat verdachte Ilkin A. (21) bij de plofkraak bij juwelier Bijland in Oud-Beijerland hulp heeft gehad van anderen. Bij de gedupeerde broers van de winkel zit de schrik er nog altijd goed in. ,,Ik voel me een stuk minder veilig. Wat als ze dit voor een derde keer doen?’’

22 november