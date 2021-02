Scholen weer open, maar met papa of mama mee naar het werk was stiekem ook bést leuk

Bijna alle kinderen zijn blij dat de scholen weer open mogen, maar wat nou als je regelmatig mee mocht naar het werk van je ouders en dat helemáál geen straf was? Als je moeder boswachter is bijvoorbeeld of je vader directeur van Miniworld.

Michiel den Hollander van de Koningshoeve in Klaaswaal nam zijn zoon Chris (6) sinds het sluiten van de scholen regelmatig mee naar zijn restaurant. ,,Heel vervelend vond hij dat niet. Sterker nog: hij stond te popelen.’’ Den Hollander is blij dat de scholen weer openen, zoon Chris wellicht wat minder.

,,Hij zit in groep 3, een belangrijk jaar. Leren lezen, schrijven. Alles is op die leeftijd leuk en interessant, behalve het huiswerk. Daarom moet ik er echt naast gaan zitten.’’ Chris’ concentratie wordt behoorlijk op de proef gesteld. ,,Er hoeft maar wát te gebeuren en hop, is-ie weer afgeleid. Ik heb nog meer respect voor de meesters en juffen. Je zal er maar 25 hebben.’’

Poffertjes en patat

Een voordeel aan papa’s werkplek: de lunch. ,,Elke middag eten alle medewerkers samen. Soms is dat patat of poffertjes. Dan hoor je hem niet klagen.’’

Wanneer de rekensommen af zijn, mag Chris een handje helpen in het restaurant. ,,Ik heb er nu eigenlijk een nieuwe medewerker bij, maar dan van 6 jaar oud. Hij mag de stickers op de potjes plakken bijvoorbeeld. Daarin probeer ik toch weer wat opdrachtjes te verwerken. Ik word er steeds creatiever in, merk ik. Dan vraag ik: Chris, ik wil 15 stickers van de stoofpeertjes. Kun jij de labels voorlezen? En kun je de datum er ook opschrijven? Pak die snijplank eens? Hoe schrijf je dat eigenlijk, met een lange -ij? Fantastisch vindt-ie dat.’’

Modelbouwatelier

Marc van Buren is directeur van Miniworld Rotterdam. Zijn dochter Evi (11) helpt maar wát graag mee. Op woensdagochtend werkt Evi bij haar vader op kantoor. Eerst schoolwerk, dan de attractie voor haar zelf en helpen in het modelbouwatelier. ,,Iedereen die hier werkt loopt met haar weg. En zelf vindt ze het ook leuk’’, vertelt Van Buren. Ze leert deze lockdown zelfs een extra vak, dat ze op school niet geven, namelijk modelbouwles.

,,Van Dido, de teamleider van het atelier’’, zegt Evi. ,,Dat is écht heel leuk. Het liefste maak ik dieren. En dan vooral paarden.’’ Ze mist haar vriendinnen, maar in het kantoor van haar vader vindt ze het leuker om huiswerk te maken dan thuis. ,,Ik vind het fijn om mensen om mij heen te hebben. Nu mijn huiswerk af is, mag ik met een medewerker zwaardvechten. Geen zorgen hoor, met stukjes karton. Dat doen we wel vaker.’’

Boswachter

Chantal van Burg uit Oude-Tonge is boswachter bij Natuurmonumenten. En een boswachter kan zijn werk niet alleen doen achter een computer. Dus mogen dochters Caro (9) en Nikki (5) mee op pad. ,,Het is vaak een hele puzzel. Op sommige dagen zitten we hier met zijn vieren. Dan werkt mijn man ook thuis’’, vertelt Van Burg. ,,Soms raakt het systeem overbelast. Als de verbinding wegvalt tussen Caro, de juf en haar klasgenootjes klinkt het in paniek: ‘Mam help! Ik zat net in een zoommeeting!’ De oudste mag ook wel eens met haar vader mee naar kantoor, hij werkt op een architectenbureau. ,,Ze kijkt dan haar ogen uit. Ze had nooit eerder een maquettes gezien.’’

Maar het werk van mama vinden de meiden het leukst. Vanwege de drukte in natuurgebieden heeft Van Burg nieuwe routes gemaakt, die ze zelf eerst even moet wandelen om te kijken of het klopt. ,,Ook check ik of de bebording en paaltjes in orde zijn. Mijn dochters mogen dan helpen. Dat vinden ze fantastisch. Toch ben ik blij dat de scholen weer open mogen. Nu heb ik weer mijn eigen werkdag terug.’’

