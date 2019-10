Schoolplein doelwit van saboteur, moeren speeltoestellen losgedraaid: 'Levensgevaarlijk’

In Piershil heeft een saboteur het op kinderen gemunt. Op een schoolplein zijn voor de derde keer bouten van speeltoestellen losgedraaid, met levensgevaarlijke situaties tot gevolg. De politie en schooldirecteur tasten in het duister over wie dit doet, en vooral: wáárom?!

De bevestigingsmoeren van het zogeheten duikelrek in de natuurspeeltuin aan de achterkant van het schoolplein zijn losgedraaid. ,,Het is opvallend, ja’’, zucht schooldirecteur Linda Kind van De Wegwijzer. ,,Helaas speelt dit al langere tijd.’’

Voor de zomervakantie ontdekte een leerling uit groep 8 namelijk al dat de bouten van de schommel op het plein niet goed vast zaten. Aan een moedwillige sabotage wilde Kind op dat moment nog niet denken. Maar toen een week later de bevestigingsmoeren van het klimrek los bleken te zitten, kon de schooldirecteur er niet langer omheen. ,,Blijkbaar is er iemand die het leuk vindt om kinderen moedwillig in gevaar te brengen. Het is levensgevaarlijk. Met mijn gezonde verstand kan ik hier écht niet bij.’’

Gereedschap

Kind gaat inmiddels uit van een doelbewuste actie. Het is namelijk onmogelijk om zonder gereedschap de moeren uit de toestellen te draaien. ,,Zelfs een kind kan dat niet doen. Het moet een volwassen iemand zijn.’’

De politie heeft geen idee wie er verantwoordelijk is voor de sabotage op het Piershilse plein. De komende dagen patrouilleert de politie extra langs het schoolplein. Omwonenden wordt gevraagd direct 112 te bellen als er ‘dit soort vernielingen’ plaatsvinden op het schoolplein. ,,Zo kunnen we ongelukken voorkomen en de daders aanpakken’’, aldus de politie.



Ook Kind tast in het duister over de dader(s). ,,Een ouder van een kind met een slecht rapport kan het bijna niet zijn, want we hebben goed contact met de ouders van onze leerlingen. Ze willen zelfs met zijn allen geld inzamelen om een camerasysteem op te hangen om deze dader te pakken te krijgen. Het is voor ons echt een raadsel wie dit doet.’’

Quote We zijn er heel open over geweest tegen de kinderen. Ze zijn er best relaxed onder. Blijkbaar is er iemand die het leuk vindt om dit te doen... Linda Kind , Directeur basisschool De Wegwijzer

Flinke investering

De leerkrachten van De Wegwijzer maakten vanmorgen uit voorzorg een extra rondje langs de toestellen. Vandaag inspecteert ook een controleur nog eens alle toestellen, zegt Kind. ,,Ik las op sociale media al berichten dat er wel beknibbeld zou zijn op de toestellen, maar dat is absoluut niet waar. Met de gemeente Hoeksche Waard hebben we juist flink geïnvesteerd in de renovatie om van ons schoolplein hét speelplein van Piershil te maken.’’