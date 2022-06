Schrik zit er nog goed in na avondvierdaagse drama in Strijen, maar slachtoffer kan het gelukkig navertellen

De schrik zit er in Strijen nog goed in, nadat vorige week vrijdag een 12-jarige jongen werd aangereden in het staartje van de avondvierdaagse. Voorzitter Jan Willem Jonas is er ‘goed ziek’ van geweest. Een opluchting: met het slachtoffertje gaat het de goede kant op. ,,Hij is weer thuis, maar wel met een been vol pennen en plaatjes erin.”