Scooterbrand slaat over naar nabijgelegen pand, politie vermoedt brandstichting

Vermoedelijk is de scooter in brand gestoken, maar dit wordt nog onderzocht. Eerder op de avond zijn er even verderop, aan ‘t Weegje in s-Gravendeel, ook drie fietsen in brand gestoken. De Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek gedaan en probeert te achterhalen of de brandstichtingen met elkaar te maken hebben. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.