Simone (52) eindelijk weer thuis na levensgevaarlijke kattenbeet

Net zoals er volop tranen vloeiden bij haar terugkomst in Mijnsheerenland. Ze heeft ontzettend veel geluk gehad, beseft ze. En dan te bedenken dat het gezin - ze reisde met haar man en kinderen - alleen maar goed kwam doen in Zanzibar.



Ze hadden duizenden euro’s ingezameld voor de lokale bevolking die ze in schooltenues hesen en voorzagen van allerlei voorzieningen. Zo zorgden ze er onder andere voor dat een blinde vrouw die huisde in een houten huisje een stenen woning kreeg.



,,Ik heb nog een lange weg te gaan. Moet nog zeker een jaar lang revalideren.’’ Maar het komt goed, vertrouwt ze. En denk niet dat het gezin Afrika voortaan links laat liggen. Integendeel. ,,Het lag niet aan Afrika. Het lag aan die kat. Over een jaar willen we terug. Dat is het doel dat we onszelf hebben gesteld.’’ Met uiteraard opnieuw een goed gevulde portemonnee op zak om uit te delen onder de plaatselijke bevolking.