Sinterklaas maakt zijn Hoeksche entree over het Spui

Lokaal initiatief sleepte honderddui­zen­den euro’s binnen voor kankerpa­tiën­tjes, maar nu is het klaar

Na bijna 35 jaar gooit Stichting Geven om Jong Leven, een lokaal initiatief om geld in te zamelen voor jonge kankerpatiëntjes, de handdoek in de ring. De reden: hun opslagplek moet ruimte maken voor nieuwbouw. Hiermee komt definitief een einde aan de jaarlijkse rommelmarkt in Westmaas waarmee in de loop der jaren ruim 840.000 euro is opgehaald voor het goede doel.

10 november