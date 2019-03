Slipjesdief moet behandeld worden in psychiatrisch ziekenhuis

Bram Roza Festival is dit jaar al voor de zomervakan­tie

14:40 Het Bram Roza Festival in Nieuw-Beijerland vindt dit jaar plaats voor de zomervakantie in plaats van in september. Dat meldt festivalvoorzitter Renée Ruisch. In juli is de kans groter dat de avondvoorstellingen in de buitenlucht kunnen worden gegeven.