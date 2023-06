Sluipen door de polder, filerijden of thuiswerken? Hoe het verkeer zich aanpast op afsluiting Haringvlietbrug

column Een stoere vrouw in brons, in een wereld waar te lang mannen de dienst uit hebben gemaakt

Ze. Is. Er. En ze gaat nooit meer weg. Wie dan? denkt u nu. Maar ik heb het dus over de jonge vrouw, die ik sinds kort ken en nu eindelijk op het plein voor CS is aangekomen: het bijna 4 meter hoge standbeeld van de Engelse kunstenaar Thomas J. Price, dat heel deftig Moments Contained heet, maar in de volksmond ‘die zwarte vrouw op Nikes’ zal worden genoemd.