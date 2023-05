Sluiting drukke brug maakt creatief: ‘Waarom niet per speedboot over het water in plaats van filerijden?’

Verkeer al dagenlang vast door afsluiting tunnel, maar niet iedereen klaagt: ‘Extra centje verdienen’

Door de afsluiting van de Heinenoordtunnel (A29), nota bene in twee richtingen, staat het verkeer op de snelwegen ten zuiden van Rotterdam (in de spits) al dagen muur- en muurvast. Ook bij de omleidingsroute via het pontje tussen de dorpen Nieuw-Beijerland en Hekelingen loopt de wachttijd stevig op. Balen dus voor de automobilist, maar de pontbaas klaagt niet. Hetzelfde geldt voor de jochies die flesjes water verkopen aan de mensen in de rij.