Sonja bleef bij gewelddadige man: ‘Ik gun mensen dat zij al vroeg leren hoe zij voor zichzelf moeten opkomen’

Rita en Dick doen zendings­werk in Zuid-Afri­ka, maar wonen beveiligd achter hekken: ‘Bang zijn we nooit’

Het was geen visioen dat Dick en Rita Lagerwerf meer dan tien jaar geleden in Zuid-Afrika bracht. Wél een Goddelijke opdracht: ‘Ga heen en geef de jeugd een toekomst’. Sindsdien zijn ze als zendeling actief in Knysna om de kinderen een ontsnappingsroute uit de armoede te bieden. Maar hoe dankbaar hun ‘werk’ ook is, het einde van hun Afrikaanse avontuur komt in zicht.

5 maart