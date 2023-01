Speciale Tiengemetenloop voor pontbaas Huib levert 18.000 euro op

Zonder vrienden en zonder thuis hoopt Oekraïense hockeyer leven in Rotterdam op te bouwen: ‘Kan niet terug’

Nikita Vasukov (18) is de enige Oekraïense vluchteling die nog bij Victoria speelt. De rest van het mede door zijn moeder getrainde nationale onder 21-team, dat tijdelijk onderdak had gekregen in het Kralingse hockeyclubhuis, was ineens met de noorderzon vertrokken. ,,Ik denk dat het allemaal berust op een spraakverwarring.”

8 januari