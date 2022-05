Spookwagen van de weg gehaald: vier jaar niet geregistreerd

Aangezien de donkerblauwe Volkswagen Sharan volgens het kentekenregister geen eigenaar heeft, kan het volgens de politie aantrekkelijk zijn om zo’n spookvoertuig te gebruiken voor criminele activiteiten. Of de bestuurder kwade bedoelingen had, is niet bekend. De politie heeft de vermoedelijke eigenaar nog even de tijd gegeven om de boel op orde te brengen. Gebeurt dat niet, dan wordt het voertuig definitief in beslag genomen.