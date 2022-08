Stacaravan brandt volledig uit in Westmaas

Vermiste kater Adriaan (6) wordt na half jaar 30 kilometer van huis teruggevon­den: ‘Levend en wel!’

Huh, dacht Anneke Helweg deze week, een telefoontje uit de Hoeksche Waard? Nadat ze had opgehangen, kon ze wel een gat in de lucht springen. Haar kat Adriaan werd een halfjaar na zijn vermissing teruggevonden in Klaaswaal, meer dan 30 kilometer van haar woonplaats Papendrecht.

25 augustus