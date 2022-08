Steven (43) dacht in het casino wel eventjes zijn bedrijf te kunnen redden, nu hangt hem straf boven het hoofd

Historicus ontdekt onthullend pamflet over gelynchte broers De Witt: ‘Dit is heel bijzonder’

In heel het land wordt dit jaar stilgestaan bij het Rampjaar 1672, met name bij de brute moord van een woedende menigte op de gebroeders De Witt, vandaag 350 jaar geleden. Dat het toen ook broeide en escaleerde in de Hoeksche Waard, blijkt uit een door Arjan Nobel (43) ontdekt pamflet. ,,De werking daarvan moet je niet onderschatten.’’

