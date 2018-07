'Stop jacht met levende lokganzen'

Jagers zetten in de Hoeksche Waard levende ganzen in om soortgenoten te lokken. Ganzen die in de val lopen, worden afgeschoten. Animal Rights vindt dit onacceptabel en is vandaag een petitie begonnen om hier een einde aan te maken. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft er vragen over gesteld aan Gedeputeerde Staten.