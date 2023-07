Stralend zonnig weer in Hoeksche Waard vandaag

Jong Sjachtar Donetsk legt direct bloot wat Excelsior nodig heeft: scorend vermogen en creativi­teit

Direct een serieuze test voor Excelsior. Jong Sjachtar Donetsk was in de verzengende hitte in Vlaardingen de allereerste de tegenstander dit seizoen. Legio kansen, maar slechts één goal: 1-1. Herhaalt de geschiedenis zich nu al?