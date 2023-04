Stralende entree bij Aquagala van De Willem

OP DE MAN AF Gaat seizoen EBOH wéér als een nachtkaars uit? ‘Onze selectie is te smal’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hem van het lijf. Deze keer spreken we de 33-jarige Jan Arie Kouwenhoven, doelman van de Dordtse zaterdag-tweedeklasser EBOH, die de laatste weken opvallend veel doelpunten te slikken krijgt.