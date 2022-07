Streep door uitreiking Duurzaamheidsprijs vanwege gebrek aan goede inzendingen

De prijs voor inwoners met het beste groene idee van het eiland werd vorig jaar met veel bombarie gelanceerd. De winnaar van de eerste en tot nu toe enige editie werd Laurens van der Laan uit Mijnsheerenland met zijn Sloppieslurper. Dat is een apparaat om regenwater dat anders in het riool verdwijnt op te vangen voor hergebruik.

Daar waar de gemeente in 2021 nog 42 inzendingen ontving voor de award, waren dat er dit jaar maar 11. De kwaliteit van de inzendingen lag bovendien een stuk lager en geen van de uitvinders stuurde een financiële onderbouwing van het plan mee, iets dat een vereiste is om kans te maken op de prijs. Slechts één idee - het vergroenen van de Spui-oever in Oud-Beijerland - kon de jury min of meer bekoren. De gemeente gaat met deze inwoner om tafel om te kijken of zijn plan toch nog kan worden uitgevoerd.

Steigers

Het niet uitreiken van de Duurzaamheidsprijs is een bittere pil voor de politieke partijen die aandrongen op de invoering ervan. Oud-wethouder Huibert Steen (Duurzaamheid, ChristenUnie) schaarde de komst van de prijs in een interview met deze krant onlangs zelfs nog onder de successen van het vorige college. ,,Duurzaamheid staat goed in de steigers, er is zelfs een Duurzaamheidsprijs geïntroduceerd. Ik denk dat we op heel veel terreinen achten hebben gehaald’’, klonk het.

Later dit jaar volgt een evaluatie, waarna wordt beslist of de Duurzaamheidsprijs toch nog een vervolg krijgt en zo ja, in welke vorm.

