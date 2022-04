Strijen krijgt een nieuwe wijk met 155 woningen (maar het duurt wel nog even)

Zoektocht geslaagd: Marja dolblij met nieuw pand voor haar goede doelenwin­kel

Het was een lange zoektocht maar het is gelukt! Marja van der Linden heeft in Oud-Beijerland een pand gevonden voor haar goede doelenwinkel 2e Hands een 2e Kans. De winkel, die jarenlang een begrip was in ‘s-Gravendeel, opent in mei aan de Kerkstraat op de plek waar vroeger Schoenenreus en later Terstal zat.

14 april