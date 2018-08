Strooiwagen in actie tegen smeltend asfalt

Dat gebeurde niet om gladheid te voorkomen, maar om de weg koel te houden. Vanwege de aanhoudende hitte bestaat namelijk het risico dat het asfalt gaat smelten. De wagen strooide er daarom een laagje zout overheen. ,,Want zout dekt af’’, legt een medewerker van de provincie Zuid-Holland uit, die de weg in beheer heeft.

Op meerdere plaatsen in Nederland gaan strooiwagens in deze periode van het jaar de weg op, maar de provincie Zuid-Holland doet dat zeker niet standaard. De N489 is de enige in haar beheer waar het strooien nodig is.