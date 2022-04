Super Saturday bij GOZ: paaseieren zoeken én periodetitel pakken

Novy (19) had geen idee welke opleiding ze wilde, nu studeert en hockeyt ze in Amerika: ‘Perfect voor mij’

Ze was in de wieg gelegd als voetbalster, maar het hart van Novy Goetgeluk klopt voor hockey. En ze had een droom: studeren en hockeyen in Amerika. Afgelopen zomer vloog de 19-jarige naar Pennsylvania, haar droom tegemoet. ,,Voor mij is dit de perfecte combinatie. Ook omdat ik soms moeite heb met keuzes maken.”

23 november