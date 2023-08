Supermarkteigenaar start nieuwe winkel en neemt voorschot op tabaksregel

Vraag van een wanhopige ouder: had het schom­mel-ongeluk voorkomen kunnen worden?

Het is de vraag van een wanhopige vader: ,,Hoe had ik dit kunnen voorkomen?” Zijn stiefdochter Noah (11) overleed, nadat zij van een schommel was gevallen. De inspectie voert in elk geval een nader onderzoek uit.