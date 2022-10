Symboolpolitiek of niet, regenboogvlaggen in de polder doen andersgeaarden veel goed: ‘Ze zeggen ons welkom’

Herenboer­de­rij Hoeksche Waard zoekt meer mensen om hun ‘van boer tot bord’-idyl­le waar te maken

Ze willen grip op hun eten. Gezond voedsel, waarvan ze weten waar het vandaan komt en dat het eerlijk geproduceerd is. Met respect voor de boer, de dieren en de natuur. Dat, in een notendop, het ideaal van een aantal Hoeksche Waarders die zich sterk maken voor een Herenboerderij. Ofwel: een coöperatief gemengd boerenbedrijf dat eigendom is van zo’n tweehonderd huishoudens.

