Theo deed onderzoek aan de andere kant van de wereld, maar zet zich nu in voor natuur om de hoek

indebuurt.nl Deze toffe dingen doe je dit weekend in Rotterdam (5 - 7 mei)

Het is het eerste weekend van mei en we zijn vrij. Dat vieren we natuurlijk op het Bevrijdingsfestival, maar er is veel meer te doen in Rotterdam. Circus-acts op het Schouwburgplein, kleding ruilen tussen de glijbanen, lekker dansen op het Silent Disco Festival en natuurlijk Feyenoord kijken. Hier moet je wezen, hier moet je zijn!