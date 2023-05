Thirza en Sofie creëren buurtgezinnen in Hoeksche Waard: ‘Soort maatjesproject voor uitgebluste ouders’

Vrij tijdens de huldiging? ‘Helft van de scholieren heeft nog nooit van Feyenoord gehoord’

IJsvrij was vroeger een bekend fenomeen en tegenwoordig is een tropenrooster voor scholen normaal. Maar vrij omdat Feyenoord kampioen is geworden? Lezers vinden er wat van, evenals van de uitstel van het betaald parkeren in delen van Rotterdam. En wat te denken van het paleisje van net geen 8 miljoen van jonkheer Theo Sandberg!