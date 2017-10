Tieners vier maanden cel in voor inbraak in Albert Heijn

Oliebollen in snikheet oktober? Welja!

18 oktober Nog nooit was het zo warm in oktober als dit jaar. Maar toch staan de gedachten van veel mensen al in de ‘winterstand’. Zo ook die van Cindy de Poorter. Ze heeft haar oliebollenkraam op de Oost-Voorstraat in het centrum van Oud-Beijerland al lang en breed opengesteld. De eerste ‘bollen’ zijn zelfs al over de toonbank gegaan.