Tientallen bloemen en boeketten bij gedenkplek slachtoffers truckdrama

Iepenlaan massaal uitgedund door ziekmaken­de schimmels: ‘Wat overblijft, zijn de stompen’

Na vijf jaar van doorlopende ‘aanslagen’ op het iepenbestand begint in sommige dorpen nu goed zichtbaar te worden hoe ingrijpend de iepziekte in de Hoeksche Waard heeft toegeslagen. In ’s-Gravendeel is dat volgens Arie Pieters, coördinator van de Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior, het duidelijkst zichtbaar in de Hendrik Hamer- en Van Groningenstraat. Daar vielen ze letterlijk bij bosjes.

20 augustus