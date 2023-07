Tijd van stalvloer vol bierbekers is voorbij: schuurfeest wordt duurzaam

63 miljard euro per jaar, 180.000 werknemers: deze man was jarenlang de baas in de Rotterdam­se haven

Jarenlang was hij de baas van de grootste haven van Europa. Daar worden jaarlijks tientallen miljarden euro’s verdiend, 180.000 mensen hebben er een baan. De verantwoordelijkheid is enorm. En dan te bedenken dat Allard Castelein (64), die nu afscheid neemt, eigenlijk studeerde voor arts. ,,Ik zou in het ziekenhuis niet gelukkig worden.”