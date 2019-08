Tjeerd Teijema (66) vertelt op Twitter dat hij doodgaat: ‘Het is een fijne manier om te ventileren’

Is jouw kat echt de leukste van de hele wereld? Stuur ons je filmpjes!

17:30 Ze zijn beeldig, aaibaar en lekker eigenzinnig. We hebben het natuurlijk over katten. Donderdag is het Internationale Kattendag. Hét moment om jouw poes of kater eens extra voor het voetlicht te brengen. En dat kan op onze site!