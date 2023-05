Trekkertrek ein-de-lijk terug: hunkering naar ronkende tractoren blijkt gigantisch

RAADPLAAT Raadplaat: waar is deze foto gemaakt?

Werk aan de winkel. Vuilniszakken naast parkeermeters, Oostblokvoertuigen. Dit is al een poosje geleden, zo te zien. Maar we weten zeker dat u daar niet van schrikt. Want een beetje Rotterdammert - of iemand uit Feerwerd - weet in een handomdraai de plek van de foto te noemen én wetenswaardigheden van dit stuk stad op te dissen.