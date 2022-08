Twee leerlingen van CSG Willem van Oranje verliezen vader door drama Zuidzijde

Dankzij slimmere keuzes verdwijnt hier minder eten in afvalbak: ‘Zelfs laatste slok koffie kun je hergebrui­ken’

Wie in de horeca werkt, weet dat de borden die worden uitgeserveerd, niet altijd leeg gelikt retour gaan. En sommige ingrediënten verkleuren met deze zomerse temperaturen wel heel erg snel, waardoor ook deze - ongebruikt - in de kliko belanden. Voedselverspilling in de horeca is een big deal. Vier ondernemers uit de Hoeksche Waard pakken het vanaf nu heel anders aan. Dankzij slimmere keuzes hebben zij het bordenafval per gast met gemiddeld een derde weten te verkleinen.

19 augustus