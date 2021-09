Uit sloot getrokken jongen verdwijnt spoorloos; politie en brandweer zoeken uren naar tiener (17)

‘Jongeren­groep’ Zonnebloem viert bijzonder jubileum

13 september Zonnebloem VPR Actief gaf het tienjarig bestaan een bijzonder tintje met een feest voor de deelnemers aan de groep in buurthuis Ronduit in de Hoeksche Waardse buurtschap Schenkeldijk. Voor Mariëlle van der Pligt was het een bijzonder moment: de Strijense stond in 2011 aan de basis van de bijzondere groep met deelnemers met een lichamelijke beperking of een niet aangeboren hersenafwijking.