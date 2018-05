Vader valt door de mand tijdens ‘seksuele escapade’

Derde ei buizerd­nest Putters­hoek komt vermoede­lijk niet meer uit

19 mei Vogelminnend Hoeksche Waard leefde de afgelopen weken massaal mee met de gebeurtenissen in het buizerdnest in Puttershoek. Nu twee van de drie eieren van het ‘gezin’ zijn uitgekomen, is het wachten tot de derde mini-buizerd het daglicht zal zien.