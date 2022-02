Van de Verenigde Staten tot China: iedereen valt voor de levensechte poppen van Kim

Al als klein meisje was Van de Wetering dol op poppen. Ze bezocht menig poppenbeurs, tekende graag kinder- en poppengezichtjes en het maken van poppen was eigenlijk niet meer dan een logische stap. Met succes: in 2002 won ze de Poppen Ring, een prestigieuze prijs voor poppenmakers. De laatste jaren legt ze zich volledig toe op het maken van poppen met realistische trekken, in niets te vergelijken met de exemplaren uit een speelgoedwinkel. Het is dat ze met 10 tot 25 centimeter een maatje kleiner zijn dan echte baby’s, anders zou je ze niet van echt kunnen onderscheiden.