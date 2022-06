Van Dis en Chabot present op Bram Roza Festival

Straten in de Tienvoet krijgen namen van verzets­strij­ders die langs N217 gefusil­leerd werden

De gemeente Hoeksche Waard is van plan vijf straten in de Tienvoet in Heinenoord namen te geven van verzetsstrijders die in 1945 zijn gefusilleerd langs de N217, op de plek waar het monument ‘Moeder’ staat. De nieuwbouwwijk wordt pal achter het oorlogsmonument gebouwd.

