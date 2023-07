Van het ene op andere moment zijn gezinnen uiteen gerukt: ‘Hoe maak je iets dat daar troost bij biedt?’

Ton houdt zijn hart vast als het verkeer weer langs zijn huis raast: ‘Houd 30 aan, dat is veel veiliger’

Hij houdt zijn hart vast als er weer eens een vrachtwagen met grote vaart langs zijn huis raast. Als het aan Ton van der Wal uit Zuidland ligt, dan wordt in alle dorpskernen op het eiland Voorne-Putten een limiet van 30 kilometer per uur ingevoerd. Om ongevallen zoals laatst in Simonshaven te kunnen voorkomen.