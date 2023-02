Vanavond weer een kans! Zó maak je de mooiste foto’s van het Noorderlicht

1 jaar oorlog in Oekraïne: regio bereidt zich voor op nog meer vluchtelin­gen uit verscheurd land

Een jaar na de Russische inval in Oekraïne doen de gemeenten in Zuid-Holland Zuid nog steeds hun ‘stinkende best’ om meer opvangplekken voor vluchtelingen te regelen. ,,Helaas is het einde van de oorlog nog niet in zicht.’’