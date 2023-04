Veerdienst tussen Numansdorp en Willemstad keert na een jaar afwezigheid terug in de vaart

Knuffelbe­ren voor bange en verdrieti­ge kinderen raken op, nieuwe gezocht: ‘Ze bieden zoveel troost’

Knuffelberen kunnen kinderen met pijn, verdriet of angst troosten. Ze worden daarom al jaren ingezet door de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. Wanneer een kind zelf mee moet met de ambulance, of zijn of haar ouders, bijvoorbeeld. ,,Je haalt zo’n kind even uit het moment van schrik en stress, en kan er troost mee bieden, het ijs breken.” Maar de voorraad raakt op.