Veiling van oldtimers was doorslaand succes, en dit is nog maar het topje van de ijsberg

VIDEO Hoe een klein dorp het middelpunt van automin­nend Nederland werd: ‘We beseffen nu hoe bijzonder het is’

Even was Heinenoord, het kleine plaatsje ten oosten van Oud-Beijerland, the place to be voor liefhebbers voor oldtimers. Uit alle hoeken van het land kwamen mensen zaterdag naar de loods van de gebroeders George en Marcel Wüst voor de eerst kijkdag voor de veiling van een megacollectie oude auto’s, allang uit de handel genomen auto-onderdelen en andere snuisterijen. ,,We beseffen nu pas hoe bijzonder het is.’’

21 november